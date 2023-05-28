Сборная Канады установила новый рекорд ЧМ по хоккею

Сборная Канады по хоккею установила новый рекорд чемпионатов мира, пробившись в финал текущего турнира четвертый раз подряд, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Ленту.ру". Он проходит в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия).

Прежде ни одной сборной не удавалось показать такой результат с момента введения плей-офф в 1992 году. Предыдущий рекорд - три финала подряд - также принадлежал канадцам. Команда проводила подобные серии трижды: в 2003-2005, 2007-2009 и 2015-2017 годах.

В полуфинале канадцы прошли Латвию и в финале сыграют с Германией. Решающая встреча состоится 28 мая и начнется в 23:20 по времени Астаны. А в 18:20 стартует матч за третье место между сборными США и Латвии. Трансляция будет доступна здесь.

Напомним, в группе В ЧМ-2023 выступала сборная Казахстана, которая заняла шестое место и сохранила прописку в элитном дивизионе.

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