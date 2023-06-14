Определился обладатель Кубка Стэнли

"Вегас Голден Найтс" на своем льду принимал "Флориду Пантерз" в рамках пятого матча финальной серии Кубка Стэнли. Встреча закончилась победой хозяев со счетом 9:3, сообщают Vesti.kz.

В составе победителей хет-трик оформил Марк Стоун, а также отличились Николас Хейг, Алек Мартинес, Рейли Смит, Майкл Амадио, Николя Руа и Иван Барбашев. У проигравших шайбы забросили Аарон Экблад, Сэм Рейнхарт и Сэм Беннетт.

Таким образом, "Вегас" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-1 и стал обладателем Кубка Стэнли сезона-2022/23.

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