Стрип-клуб нашел интересный способ мотивировать хоккеистов перед финалом Кубка Стэнли

Команда "Вегас Голден Найтс" во второй раз в истории вышла в финал Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Если она выиграет почетный трофей, то ее игроки получат пожизненное обслуживание в стрип-клубе Лас-Вегаса, сообщают Vesti.kz.

По информации Fox Vegas, таким образом владельцы клуба Hustler Club Las Vegas решили мотивировать хоккеистов. В случае успешного выступления они станут обладателями "платиновой VIP-карты".

"Успех "Вегас Голден Найтс" сыграл важную роль в поднятии морального духа нашего общества. Это первая профессиональная спортивная команда Лас-Вегаса, поэтому мы решили ее мотивировать таким способом и выразить свою поддержку, предоставив игрокам безграничное посещение нашего клуба при успехе в финале Кубка Стэнли", - говорится в заявлении заведения.

Напомним, что в финальной серии "Вегас" встретится с "Флоридой Пантерз". Игры пройдут с 4 по 11 июня.

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