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Определилось итоговое положение сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Определилось итоговое положение сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
©icehockey.kz

Завершился чемпионат мира-2023 по хоккею, проходивший в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). Золотые медали завоевала сборная Канады, обыгравшая в финале Германию, бронза - у Латвии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Сборная Казахстана заняла 11-е место по итогам турнира. В группе В подопечные Галыма Мамбеталиева стали шестыми и сохранили прописку в элитном дивизионе.

Итоговое положение команд:

Канада
Германия
Латвия
США
Швейцария
Швеция
Финляндия
Чехия
Словакия
Дания
Казахстан
Франция
Норвегия
Австрия
Венгрия
Словения

Лучшим вратарем турнира признан голкипер сборной Латвии Артур Шилов. Лучшим защитником был назван канадец Маккензи Уигар. Лучший нападающий - Джон-Джейсон Петерка из Германии.

Следующий чемпионат мира состоится с 10 по 26 мая 2024 года в чешских городах Прага и Острава.

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Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2023 по хоккею Хоккей

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