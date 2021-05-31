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Назван главный враг Казахстана в решающем матче за выход в плей-офф ЧМ по хоккею

Нашу сборную считают самой веселой на турнире.

Назван главный враг Казахстана в решающем матче за выход в плей-офф ЧМ по хоккею
Фото: IIHF
Новости спорта Хоккей
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Журналист канадского телеканала CHEK-TV Райян Беннет в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал главного врага сборной Казахстана по хоккею в последнем матче группового раунда с Норвегией в рамках элитного дивизиона чемпионата мира в Риге. Также эксперт отметил, что наша команда является самой веселой на турнире.

"Это большой матч для Казахстана. Я уверен, что все игроки испытывают колоссальное давление. В случае победы они впервые в истории выйдут в плей-офф. Их соперник фактически лишен дальнейших перспектив и может рассчитывать лишь, как говорится, "хлопнуть дверью". Эта ситуация ставит Казахстан на место его соперников. В предыдущих играх команда пользовалась тем, что от нее не ждали больших результатов. Сейчас многие верят в то, что казахстанцы фавориты и должны побеждать норвежцев. Удастся ли перебороть волнение - это главный вопрос.

На мой взгляд, казахстанская команда - самая веселая на турнире. Она успела удивить многих. Я уверен, что у нее появилось немало поклонников после сенсационных побед. Было бы интересно увидеть ее в плей-офф", - отметил Беннет.

Сегодня, 31 мая, казахстанцы сыграют с Норвегией. Начало - в 23:15 по времени Нур-Султана. Перед этой игрой сборная с десятью очками располагается на третьем месте из восьми в группе B, в которой Норвегия с пятью баллами идет на седьмой позиции. В плей-офф выходят первые четыре команды.

Сотворить историю. Полный расклад по шансам Казахстана попасть в плей-офф ЧМ-2021 по хоккею

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Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей Норвегия

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