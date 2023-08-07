Казахстанский хоккеист не прошел просмотр в зарубежном клубе

Казахстанский нападающий Артур Гатиятов покинул расположение белорусского "Витебска" по результатам просмотра, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Шайба.kz.

В прошлом сезоне 22-летний воспитанник Сатпаева выступал за финский "Киекко-Поят". В регулярном чемпионате Местис он сыграл 46 матчей и набрал 40 (9+31) очков, в 7 играх плей-офф записал в свой актив 6 (2+4) результативных баллов.

Отметим, что Гатиятов в свое время находился в системе "Барыса" и выступал за молодежную сборную Казахстана.

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