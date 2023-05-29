Канада побила рекорд СССР/России на ЧМ по хоккею

Cборная Канады стала чемпионом мира-2023 по хоккею, обыграв в финале Германию (5:2). Турнир проходил в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), сообщают Vesti.kz.

Это золото стало для "кленовых листьев" 28-м в истории. Этим самым они побили рекорд сборной СССР (22 раза выигрывала золото) и России (5 раз).

В матче за третье место Латвия оказалась сильнее США.

Напомним, что на ЧМ-2023 в группе В выступала сборная Казахстана, которая заняла шестое место и сохранила прописку в элитном дивизионе.

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