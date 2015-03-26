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Двойник Гарета Бэйла, драка с кипером соперника и даже победный гол. Почему вам надо болеть за необычного вратаря "Барыса"

Йони Ортио вам точно понравится.

Двойник Гарета Бэйла, драка с кипером соперника и даже победный гол. Почему вам надо болеть за необычного вратаря "Барыса"
Йони Ортио. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей
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В начале сезона много критики пришлось на нового голкипера "Барыса" Йони Ортио. В то время как основной вратарь клуба Хенрик Карлссон был травмирован, через провалы в игре на старте сезона, финн доиграл до приличных результатов, хорошо защищаясь в последних матчах.

В одном из последних встреч он оформил свой первый "сухарь" за казахстанский клуб и даже был признан вратарем недели в КХЛ. 

Корреспондент Vesti.kz решил рассказать о болельщикам о самых интересных фактах биографии хоккеиста. 

Многие узнают в Ортио звезду спорта с первого взгляда. Правда, путают его с более знаменитым футболистом. Хоккеист признается, что не проходит практически и дня, чтобы его не сравнивали с валлийским игроком, ныне выступающим за "Тоттенхэм", Гаретом Бэйлом.

"Даже незнакомые люди на улице останавливают и спрашивают, Гарет ли я? 
На что я отвечаю: Простите, вы ошиблись!" - признается хоккеист.

Согласитесь, похожи?



Пока все нахваливают Ортио за его игру в воротах "Барыса", стоит напомнить, что он умеет не только отбивать шайбы, но и забивать. Он стал четверым врарем в истории КХЛ, на кого было записано авторство гола. 

"Формально Ортио сам не бросал по воротам, но "Трактору" от этого не легче - авторство за шайбой именно у вратаря, челябинцы теряют важнейшие очки", - писала тогда Лига. Шайба, записанная на Ортио, стала победной.

Однажды же он чуть не подрался с вратарем "Нефтехимика" Ильей Ежовым. Тогда Ортио выступал за "Витязь", а у этого клуба с давних бор бойцовская репутация. 

Правда, сегодня финский вратарь уже кулаками не машет. Вот что он ответил на вопрос о возможных драках на льду в будущем:

"Не думаю. В последний раз, когда мне предложили драться, я отказался. В принципе у меня не так много драк было".



Отличился Ортио и при выборе игрового номера. Если для большинства спортсменов эта цифра имеет определенную смысловую нагрузку, например, является какой-либо памятной датой, то у этого хоккеиста все гораздо проще. Номер 31 - просто дело привычки. 

"Под ним я играл большую часть своей карьеры, но какой-то истории связанной с этим номером нет, просто давно играю под этим номером", - комментирует вратарь.

К слову о давности. Ортио познакомился с хоккеем в очень раннем возрасте, а клюшку начал держать уже в три года.

Кто знает, не успей он выйти на лед так рано, может быть нашел бы себя и в другом виде спорта. Так, например, мало кому известно, но вратарь еще играет в гольф.

И если во время карантина, который он провел в родной Финляндии, в хоккей играть было невозможно, то как раз гольф пришелся кстати. 

"В своем родном городе готовился к сезону, проводил время с семьей и старался достичь лучшей формы. Бегал, ходил в зал, тренажерные залы открылись еще с весны у нас. Даже успел покататься до приезда сюда (в Казахстан)".

А вот голкипер "Барыса" со своей женой Идой Хярмой Ортио.

Контракт финского вратаря с "Барысом", который, если он будет так и дальше играть, наверняка будет продлен, пока рассчитан до 30 апреля 2021 года. Стоит отметить, что у Ортио есть опыт игры на самом высоком уровне. В 2009 году он был выбран клубом "Калгари Флэймз" на драфте НХЛ и провел в канадской команде два года. 

Официально Ортио дебютировал в "Барысе" 29 сентября. Он стоит в воротах команды бессменно вот уже семь матчей подряд. 

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Фото: ХК "Барыс"©

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Ортио Йони Казахстанский хоккей Хоккей Бэйл Гарет НХЛ

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