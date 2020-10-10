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Прямая трансляция матча "Барыса" против "Северстали" в КХЛ

Казахстанский клуб возвращается на родной лед.

Прямая трансляция матча "Барыса" против "Северстали" в КХЛ
Фото: ХК "Барыс" ©
Новости спорта Хоккей
0
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Барыс - Северсталь

Турнирная таблица
10 октября казахстанский "Барыс" проведет очередной матч в рамках регулярного сезона КХЛ. В Нур-Султане команда Юрия Михайлиса примет "Северсталь", передает корреспондент Vesti.kz.

В крайнем матче "Барыс" со счетом 2:3 на выезде проиграл "Автомобилисту" из Екатеринбурга. В Восточной конференции "Барыс" идет на 10-м месте, "Северсталь" занимает седьмую строчку в Западной конференции.

Для клуба из столицы Казахстана это будет третий матч после возвращения из карантина. Игра начнется в 17:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport.

Прямая трансляция матча "Барыс" - "Северсталь" в КХЛ >>>>>>>>>>>>

 

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Метки:
Барыс в КХЛ Северсталь КХЛ

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