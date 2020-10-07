"Барыс" проиграл первый матч КХЛ на выезде после карантина

"Барыс"
потерпел поражение от "Автомобилиста"
в выездном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
На второй минуте счет открыл Питер Холланд
, удачно реализовывавший выход один на один с вратарем гостей Йони Ортио. Преимущество хозяев на шестой минуте закрепил Брукс Мэйсек
. На 14-й Роман Старченко
одну шайбу отыграл.
Во втором периоде "Барыс" играл в 5 на 3, но, увы, численным перевесом не воспользовался. Более того, на 36-й минуте Алексей Макеев
отметился точным броском в ворота казахстанской команды.
Однако "Автомобилисту" не удалось обезопасить себя от нервной концовки, поскольку на 54-й минуте Якоб Лилья
сократил разрыв в счете до минимума. Увы, в оставшееся время до финальной сирены гости не сумели перевести игру в овертайм. 2:3 - первое выездное поражение "Барыса" после выхода из карантина.
После этого матча "Барыс" с девятью очками остался на девятом месте в Восточной конференции, в то время как "Автомобилист", набрав 20 баллов, поднялся с четвертой строчки на вторую.
Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут с "Северсталью" 10 октября в Нур-Султане.
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