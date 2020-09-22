Главный тренер конкурента "Барыса" по дивизиону КХЛ сдал положительный тест на коронавирус

Главный тренер уфимского "Салавата Юлаева
" Томи Лямся
, а также нападающие Маркус Гранлунд и Данил Башкиров сдали первично-положительные тесты на коронавирусную инфекцию, сообщает "Р-Спорт
".
"Салават Юлаев" 17 сентября провел гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ
с казанским "Ак Барсом" (1:4), а 19 сентября сыграл в Мытищах с китайским "Куньлунь Ред Стар" (3:2 Б). Ближайший матч уфимцы должны провести во вторник на своем льду с "Сочи".
- Тренер и игроки направлены на дополнительное исследование для подтверждения диагноза, - сказал генеральный директор "Салавата Юлаева" Александр Курносов. - Самочувствие у всех нормальное, симптоматики не наблюдается. Лямся, Гранлунд и Башкиров сейчас изолированы. Тренерский штаб, который временно возглавил Виктор Козлов, продолжает работу по подготовке к матчу с "Сочи".
Добавим, что на карантине из-за положительных тестов на коронавирус уже находятся
хоккеисты финского "Йокерита
" и казахстанского "Барыса
".
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