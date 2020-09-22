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Главный тренер конкурента "Барыса" по дивизиону КХЛ сдал положительный тест на коронавирус

Первично-положительные тесты также у двух игроков уфимской команды.

Главный тренер конкурента "Барыса" по дивизиону КХЛ сдал положительный тест на коронавирус
Томи Лямсяю Фото: ХК "Салават Юлаев" ©
Новости спорта Хоккей
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Главный тренер уфимского "Салавата Юлаева" Томи Лямся, а также нападающие Маркус Гранлунд и Данил Башкиров сдали первично-положительные тесты на коронавирусную инфекцию, сообщает "Р-Спорт".

"Салават Юлаев" 17 сентября провел гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ с казанским "Ак Барсом" (1:4), а 19 сентября сыграл в Мытищах с китайским "Куньлунь Ред Стар" (3:2 Б). Ближайший матч уфимцы должны провести во вторник на своем льду с "Сочи".

- Тренер и игроки направлены на дополнительное исследование для подтверждения диагноза, - сказал генеральный директор "Салавата Юлаева" Александр Курносов. - Самочувствие у всех нормальное, симптоматики не наблюдается. Лямся, Гранлунд и Башкиров сейчас изолированы. Тренерский штаб, который временно возглавил Виктор Козлов, продолжает работу по подготовке к матчу с "Сочи".

Добавим, что на карантине из-за положительных тестов на коронавирус уже находятся хоккеисты финского "Йокерита" и казахстанского "Барыса".

 

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Метки:
КХЛ Салават Юлаев Барыс в КХЛ Йокерит

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