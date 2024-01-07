"Барыс" потерпел второе поражение подряд

Столичный "Барыс" уступил в гостях уфимскому "Салавату Юлаеву" в очередном матче континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Второй матч подряд астанчане пропустили пять шайб, сообщают Vesti.kz.

Матч в Уфе (Башкортостан, Россия) завершился уверенной победой хозяев со счетом 5:3 (1:0, 3:1, 1:2). У "Салавата Юлаева" точными бросками отметились Егор Сучков, а также Джош Лейво и Матвей Гуськов, записавшие на свой счет по две шайбы. В составе "Барыса" отличились Энтони Камара, Самат Данияр и Даниил Апальков.

Благодаря этой победе "Салават Юлаев" поднялся на вторую строчку в восточной конференции, набрав 63 балла. Отставание от лидирующего "Металлурга" составляет три очка. Что касается "Барыса", то астанчане занимают предпоследнюю позицию с 39 пунктами.

Следующую игру "Барыс" проведет во вторник, 9 января, на выезде с "Ак Барсом".