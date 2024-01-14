"Лучшее восстановление - семья". Михайлис - о победе над "Спартаком"

Казахстанский нападающий "Металлурга" Никита Михайлис высказался о победе над "Спартаком" (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Форварду удалось оформить дубль в прошедшей встрече.

"Во втором периоде чуть больше контролировали шайбу, создавали больше угроз, плюс хорошо на пятачке сработали. И большинство, когда Пресс сделал отличный пас и Вовченко здорово попал.

Есть ли у меня хобби? Да нет, в принципе, дома с семьей провожу время. Это лучшее восстановление", - цитирует Михайлиса Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне КХЛ у Михайлиса 14 голов и 16 ассистов в 51 матче. "Металлург" является лидером Восточной конференции, набрав 74 очка после 52 игр.