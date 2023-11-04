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Бывший тренер сборной России высказался о переходе Михайлиса в "Металлург"

Бывший тренер сборной России высказался о переходе Михайлиса в "Металлург"
©instagram.com/nikitamikhailis

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал нынешнее положение магнитогорского "Металлурга" и переходы некоторых игроков, в числе которых нападающий сборной Казахстана Никита Михайлис. 

"В "Металлурге" собран качественный состав, много опытных хоккеистов. Те методы, которые работают с молодёжью или середняками, в "Магнитке" вряд ли работают. И это уже видно — по настроению лидеров "Металлурга", по их новым ролям в команде, по игре.

Разин сократил роли не только российских лидеров команды, но и легионеров — например, форварда Ди? Начнем с того, что селекция "Магнитки" изначально вызывала вопросы. Михайлис вместо Голдобина — первый вопрос. Легионеры Ди и Джонсон — второй. И так далее по списку. Причем все эти сделки проводились, если судить по прессе, на суммы с большим количеством нулей. Трудно найти логику там, где есть гибкая психика. Поэтому прогноза по "Магнитке" быть не может", — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

Напомним, что после перехода в "Металлург" Михайлис стал одним из самых высокооплачиваемых игроков КХЛ с ежегодным доходом в 80 миллионов рублей. 

В нынешнем сезоне КХЛ казахстанец оформил пять голов и семь результативных передач в 27 матчах. 

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Метки:
Михайлис Никита

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