Как худший в КХЛ. Вратарь "Барыса" занял последнее место в рейтинге Лиги

Вратарь "Барыса" Йони Ортио
закрепился на последнем месте среди лучших голкиперов нового розыгрыша регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ) по коэффициенту надежности. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz
.
29-летний финский хоккеист отыграл в новом турнире КХЛ четыре встречи и пропустил 15 (из 146 бросков отразил 131) шайб. Коэффициент надежности - 3,67 гола за игру. Этот результат вывел его на 30-е место в классификации по этому показателю, а хуже дела обстоят в основном у коллег из клубов-аутсайдеров.
Примерно такие показатели, как у Ортио, у трех вратарей "Амура"
, а ведь аутсайдер пропустил на десять шайб больше (29 голов). Двое идут выше финского голкипера - у Евгения Аликина
показатель 3,59, а у Марека Лангхамера
- 3,63. Только Евгений Киселев
выступает хуже (4,72).
Не очень удачно в минском "Динамо"
начал сезон Доминик Фурх
(3,79), но он выиграл два матча из четырех в отличии от Ортио. Почти четыре шайбы за игру пропускает в рижском "Динамо" Станислав Галимов
(3,98).
Плохие результаты у вратарской бригады китайского "Куньлуня"
, проигравшего все встречи. Лидирует Дмитрий Шикин
(3,3), а вот его напарники проваливают старт турнира - Шимон Грубец
(5,04) и Александр Лазушин
(7,07). Неудачно начали "регулярку" и в "Нефтехимике"
- Константин Барулин
(3,7) и Евгений Иванников
(5,51).
Пять голов пропустил второй вратарь "Салавата Юлаева"
- Владислав Сухачев
(5,12). Рядом два игрока "Спартака"
: у Юлиаса Гудачека
показатель 3,78, а у Павла Хомченко
- 6,56. Здесь же голкиперы из "Торпедо"
- это Андрей Тихомиров
(3,51) и Никита Серебряков
(7,29).
По матчу за "Сочи"
отыграли Максим Третьяк
(4) и Иван Кульбаков
(5,45). В лучшую тройку входят два вратаря из финского "Йокерита"
, которые успели отыграть по одной игре. Без пропущенных голов матч завершил Андерс Линдбек
, а Янис Калниньш
добился показателя 1,02. Тройку замыкает Юхо Олкинуора
из "Металлурга"
(1,13). Хенрик Карлссон
идет седьмым (1,44).
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ближайшие шесть игр из-за заражения коронавирусом. Казахстанская команда может вернуться в турнир в октябре, но "Барыс" лидирует
в Лиге по заболевшим членам клуба. 4 октября подопечные Юрия Михайлиса могут принять СКА из Санкт-Петербурга.
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