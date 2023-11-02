В Канаде ввели новое правило после трагической смерти хоккеиста

Западная хоккейная лига (WHL) объявила о введении правила об обязательной защиты шеи для всех игроков, сообщается на официальном сайте канадской юниорской лиги.

Правило вступит в силу 3 ноября или с момента, как только защитная экипировка станет доступной для всех клубов. Отмечается, что игроки будут обязаны постоянно надевать защиту для шеи, выходя на лед, в том числе на тренировках.

Поводом для нововведения стала трагедия, произошедшая 28 октября в матче Кубка вызова Британской элитной хоккейной лиги (EIHL) между "Шеффилд Стилерс" и "Ноттингем Пантерз". 29-летнему Джонсону коньком рассекли шею.

Это произошло после столкновения с Мэттом Петгрейвом. Джонсон упал на лед, после чего поднялся и, истекая кровью, попытался вернуться на скамейку запасных. Встреча между командами была остановлена, позже было принято решение не доигрывать матч. Игрок был доставлен в больницу, где позднее скончался.

Ранее руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) настоятельно рекомендовало игрокам использовать защиту для шеи во время матчей после трагедии.