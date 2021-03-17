Победили Алматы и Кызылорда. Завершился чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике

Завершился чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике. Он прошел в режиме онлайн и собрал более 300 штангистов. В командном зачете победили Алматы и Кызылординская область, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алматинская команда стала лучшей в мужском зачете. В ее активе 251 балл. На втором месте Алматинская область - 238 баллов. Замкнула тройку лучших Кызылординская область - 231 балл.

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В женском зачете как раз таки победили спортсменки из Кызылординской области - 303 балла. Второе место осталось за Алматинской областью - 292 балла. ВКО на третьем месте - 240 баллов.

"Чемпионат Казахстана прошел на достаточно высоком уровне, было много участников, несмотря на дистанционный формат. Ребята выполнили поставленные перед ними цели, в частности, показали хороший результат, обновили рекорды. Самое главное, спортсмены получили соревновательную практику, почувствовали помост, так сказать. Впереди у нас важный старт – лицензионный чемпионат Азии, где нашим атлетам предстоит завоевать недостающие рейтинговые очки", - озвучил главный тренер сборной Бахыт Ахметов.

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