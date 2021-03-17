Чемпион Азии по юниорам установил два рекорда Казахстана. Нургиса Адилетулы - явный лидер сборной по тяжелой атлетике

Завершился чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике. В последний день медали традиционно разыгрывали в тяжелых весовых категориях, где особенно сильно проявил себя Нургиса Адилетулы. Чем он запомнился на прошедшем турнире - в материале Vesti.kz.

Долго томить не будем. Адилетулы установил два рекорда Казахстана. Это позитивный момент, учитывая, что спортсмен еще в прошлом году боролся по юниорам. Сегодня же его потенциала хватает не только на рекорды страны, но и на то, чтобы связывать с ним дальнейшие медальные надежды.

Он активно прогрессирует. В 2020-м Нургиса выиграл юниорский чемпионат Азии. Побеждал он и на прошлом ЧРК, который состоялся в ноябре минувшего года. Причем тогда он поднял в сумме меньше, чем сейчас. Плюс штангист оставляет запас, что уже говорит о его потенциале.

Чемпионат Казахстана, который завершился накануне, точно был записан в его актив. Нургиса отметился двумя высшими достижениями в весе до 96 килограммов. Всеми тремя рекордами ("рывок", "толчок", "сумма") владел известный Рустем Сыбай.

Примечательно, что в "толчке" Сыбай лучшую попытку в 211 килограммов показал на чемпионате мира в Ашхабаде. Остальные его суперкилограммы были подняты в том же 2018 году на ЧРК в Талдыкоргане.

Рекорды Сыбая:

"Рывок" - 171 килограмм;

"Толчок" - 211 килограммов;

сумма двоеборья - 378 килограммов.

Адилетулы переписал все, кроме "толчка". Он пытался поднять больший вес, однако попытка не удалась. Тем не менее это вопрос времени.

Новые рекорды, установленные Нургисой:

"Рывок" - 172 килограмма;

сумма двоеборья - 379 килограммов (в "толчке" штангист показал 2017 килограммов).

Мужчины, до 96 килограммов:

1. Нургиса Адилетулы - 379 (172+207) килограммов.

2. Дамир Бейсенгалиев – 310 (140+170) килограммов.

3. Рауан Бухара – 298 (132+166) килограммов.

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