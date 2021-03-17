Чемпион Азии по юниорам установил два рекорда Казахстана. Нургиса Адилетулы - явный лидер сборной по тяжелой атлетике

Завершился чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике. В последний день медали традиционно разыгрывали в тяжелых весовых категориях, где особенно сильно проявил себя Нургиса Адилетулы. Чем он запомнился на прошедшем турнире - в материале Vesti.kz.
Долго томить не будем. Адилетулы установил два рекорда Казахстана. Это позитивный момент, учитывая, что спортсмен еще в прошлом году боролся по юниорам. Сегодня же его потенциала хватает не только на рекорды страны, но и на то, чтобы связывать с ним дальнейшие медальные надежды.
Он активно прогрессирует. В 2020-м Нургиса выиграл юниорский чемпионат Азии. Побеждал он и на прошлом ЧРК, который состоялся в ноябре минувшего года. Причем тогда он поднял в сумме меньше, чем сейчас. Плюс штангист оставляет запас, что уже говорит о его потенциале.
Чемпионат Казахстана, который завершился накануне, точно был записан в его актив. Нургиса отметился двумя высшими достижениями в весе до 96 килограммов. Всеми тремя рекордами ("рывок", "толчок", "сумма") владел известный Рустем Сыбай.
Примечательно, что в "толчке" Сыбай лучшую попытку в 211 килограммов показал на чемпионате мира в Ашхабаде. Остальные его суперкилограммы были подняты в том же 2018 году на ЧРК в Талдыкоргане.
Рекорды Сыбая:
"Рывок" - 171 килограмм;
"Толчок" - 211 килограммов;
сумма двоеборья - 378 килограммов.
Адилетулы переписал все, кроме "толчка". Он пытался поднять больший вес, однако попытка не удалась. Тем не менее это вопрос времени.
Новые рекорды, установленные Нургисой:
"Рывок" - 172 килограмма;
сумма двоеборья - 379 килограммов (в "толчке" штангист показал 2017 килограммов).
Мужчины, до 96 килограммов:
1. Нургиса Адилетулы - 379 (172+207) килограммов.
2. Дамир Бейсенгалиев – 310 (140+170) килограммов.
3. Рауан Бухара – 298 (132+166) килограммов.
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