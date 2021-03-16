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На чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике побили рекорд Ильина. Антропов сделал это уже дважды

Также он улучшил собственное достижение.

На чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике побили рекорд Ильина. Антропов сделал это уже дважды
Артем Антропов. Фото: WFRK
Новости спорта Атлетика Тяжелая атлетика
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На чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике был побит рекорд страны, принадлежащий четырехкратному чемпиону мира Илье Ильину. Сделал это Артем Антропов. Также он улучшил и собственное достижение, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Успехов спортсмен добился в категории до 102 килограммов. Антропов без лишней суеты завоевал золотую медаль, а вместе с этим и побил рекорды Казахстана. Один из них - в сумме двоеборья - как раз принадлежал Ильину и равнялся 380 килограммам. 

Артем же по итогам своего выступления на чемпионате страны поднял 385 килограммов, установив новое высшее достижение. Также он на пять килограммов улучшил собственный рекорд в "толчке", который теперь равен 221 килограмму.

Что касается "рывка", то в этом виде двоеборья высшее достижение принадлежит именитому Ильину. В своей лучшей попытке он поднимал 172 килограмма. На ЧРК Антропов показал 164 килограмма.

Мужчины, до 102 килограммов:
1. Артем Антропов - 385 (164+221) килограммов.
2. Нуржан Кенесбек - 318 (141+177) килограммов.
3. Матвей Макрушин - 300 (133+167) килограммов.

В прошлом году Антропов уже бил рекорд Ильи Ильина. В "толчке" он поднял 216 килограммов. У Ильи было 208 килограммов.

Отметим, что данная весовая категория котируется с 2018 года. Ильин в свою очередь феерил на помосте в других весах. Два его мировых рекорда в дивизионе до 105 килограммов являются историческими (установлены до смены весовых категорий).

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Метки:
Тяжелая атлетика Ильин Илья

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