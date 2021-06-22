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Откровенность Федерации: где сейчас прежние лидеры, что с Нижатом и его отстранением и будет ли натурализация штангистов?

Откровенность Федерации: где сейчас прежние лидеры, что с Нижатом и его отстранением и будет ли натурализация штангистов?
Алдияр Нуралинов. Фото: ФТА РК
Новости спорта Атлетика Тяжелая атлетика
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В данный момент сборная Казахстана по тяжелой атлетике взяла курс на омоложение состава. При этом из поля зрения пропали многие прежние лидеры, успешно представлявшие страну на крупных стартах, среди которых Олимпиада. Как оказалось, некоторые из них уже завершили карьеру. 

В Федерации заверили: привлекать легионеров не собираются. Об этом в большом интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал исполнительный директор ФТА РК Алдияр Нуралинов. Также были подняты темы отстранения Нижата Рахимова и задач на Игры в Токио.

- Первый вопрос о команде. Видно, насколько хорошо сейчас идет омоложение. Однако прежние лидеры находятся как бы в подвешенном состоянии. Увидим ли мы еще на стартах Горичеву, Зайчикова, Уланова и других?

- Да, на самом деле курс на омоложение команды оказался стратегически верным, и уже сейчас мы видим первые результаты. Молодые спортсмены демонстрируют не только свои физические качества, но и целеустремленность, уверенность и, что не менее важно, дисциплинированность.

Что касается вышеперечисленных спортсменов, то на сегодняшний день они не тренируются с основным составом сборной - кто-то завершил карьеру, кто-то занимается у себя в области. Бронзовый призер Олимпиады в Рио Александр Зайчиков завершил карьеру в качестве спортсмена. Карина Горичева, которая также является обладателем "бронзы" Олимпийских игр-2016, является своего рода играющим тренером. Она тренируется в своем родном городе Талдыкоргане, а также тренирует ребят. Еще один бронзовый призер Денис Уланов восстанавливается после травмы и в ближайшее время планирует вновь приступить к тренировкам.

- Всех волнует вопрос, когда IWF завершит наказание относительно урезания состава сборной на ОИ. Какие условия выполняются в этом плане и какой результат?

- Если вы имеете в виду текущую систему квалификации на предстоящие Олимпийские игры в Токио, то это больше временное ограничение, которое распространяется только на участие в Олимпиаде. Согласно системе квалификации от Казахстана в Токио могут поехать два спортсмена - мужчина и женщина. При этом на следующем главном старте четырехлетия в Париже мы планируем быть в полном составе. К этому времени наши молодые талантливые атлеты должны быть на пике своей спортивной карьеры.

- Продолжая тему, хотелось бы узнать, на какой стадии дело Нижата Рахимова. Как проходит процесс?

- На сегодняшний день проводится подготовительная работа, привлечены опытные юристы, которые анализируют документы, делают необходимые запросы. Мы настроены на то, чтобы доказать невиновность атлета. Сам Рахимов временно отстранен от спортивных соревнований и от тренировочного процесса со сборной, но держится хорошо, не падает духом и верит в благоприятный исход этой ситуации.

- Какие изменения будут в сборной после Игр? Какое развитие хотите получить?

- После Олимпиады наша команда продолжит подготовку к предстоящим стартам. В этом году мы планируем принять участие в двух мировых первенствах (среди взрослых и среди юношей) и чемпионате Азии. Опережая ваш вопрос, разъясню следующее: чемпионат Азии, который проходил в апреле этого года в Ташкенте, имел статус квалификационного и проводился за 2020 год, когда, как вы знаете, все мероприятия в мире были отменены.

- Олимпиада. Сложно прогнозировать медаль, учитывая количество участников от страны, сложный период и омоложение. Есть ли задачи у олимпийцев? Какие они?

- Основная задача на Олимпиаде - показать свой лучший результат и выступить на максимально возможном уровне. И если у Зульфии уже есть опыт выступления на таких крупных международных стартах, ведь для нее это не первая Олимпиада, то для Игоря это дебют. Оба спортсмена сделают все возможное, чтобы достойно выступить в Токио.

- Вопрос регионов. Как проходит развитие в областях? 

- С 2019 года Федерация реализовывала программу регионального развития "Жас Куат", в рамках которой в регионах нашей страны был проведен ремонт тренировочных залов, а также оснащение их новым современным инвентарем. Лучшим спортсменам, номинированным от областей, была назначена специальная стипендия от Федерации. Это, несомненно, дает свои результаты, но многое зависит и от спортивных функционеров на местах. В этом вопросе мы также надеемся на поддержку областных и региональных управлений спорта.

- Тренерский штаб. Полностью ли оправдывает доверие нынешний тренер? Будет ли продолжена работа? Есть ли задачи, которые он должен решить?

- Да, на сегодняшний день тренер отлично справляется с задачами, поставленными перед ним. Помимо омоложения состава, спортсмены завоевали лицензии на Олимпиаду, что в условиях пандемии, на мой взгляд, уже достойный результат! К тому же команда отлично выступила на прошедших стартах в Ташкенте - чемпионате Азии и чемпионате мира среди юниоров.

- Какие условия у сборников? Чем обеспечиваются?

- Команда обеспечивается всем необходимым для эффективного тренировочного процесса. Спортсмены тренируются на специализированных базах с полноценным питанием и условиями для восстановления. Залы обеспечены профессиональным инвентарем. Также атлеты обеспечены фармакологической поддержкой, витаминизацией и спортивной тренировочной и соревновательной экипировкой.

- Будет ли привлечение в команду зарубежных специалистов?

- На сегодняшний день таких планов, как, впрочем, и необходимости, нет. В Казахстане работает большая плеяда отечественных тренеров, которые являются не только замечательными педагогами, но и талантливыми спортивными функционерами, достойно воспитавшими и подготовившими спортсменов международного уровня.

- Входит ли в планы натурализация или свой потенциал устраивает?

- У нас в Казахстане очень много талантливых спортсменов. И наша задача, как Федерации, раскрыть их потенциал. Поэтому вопрос привлечения легионеров не рассматривается.

- Что еще из важного, кроме Олимпиады? Чемпионат мира?

- Естественно, самый важный старт - это Олимпиада. Также ждем в этом году проведения чемпионата мира (среди взрослых и юношей), а также чемпионата Азии. Вы знаете, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в график проведения соревнований практически во всех видах спорта, поэтому точные даты и места проведения некоторых стартов IWF еще не обозначила.

Добавим, что на Олимпиаде в Токио выступят два казахстанских штангиста. Лицензии завоевали Зульфия Чиншанло и Игорь Сон.

Что касается Рахимова, то в начале года он был временно отстранен от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Спортсмен подозревается в подмене анализа мочи, сданного для допинг-пробы в 2016 году. В тот год он выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

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Метки:
Тяжелая атлетика Рахимов Нижат Олимпиада-2020 Япония Чиншанло Зульфия Зайчиков Александр Горичева Карина Денис Уланов

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