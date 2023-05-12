Казахстанский тяжелоатлет завоевал золото чемпионата Азии

22-летний казахстанский тяжелоатлет Нургиса Адилетулы стал чемпионом Азии, сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир проходит в Чинджу (Южная Корея).

Сегодня, 12 мая, Адилетулы выступил в весовой категории до 102 килограммов, где занял первое место.

В толчке казахстанцу не было равных. В рывке он стал вторым, однако на итоговое место это не повлияло. 400 (181+219) килограммов в сумме двоеборье и это лучший результат.

Напомним, ранее казахстанец Арли Чонтей завоевал бронзу в весовой категории до 55 килограммов.

В декабре прошлого года Адилетулы завоевал серебряную медаль ЧМ-2022 по тяжелой атлетике в Боготе (Колумбия), тогда он выступал в весе до 96 килограммов.

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