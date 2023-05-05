Казахстан завоевал медаль на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

Казахстанский тяжелоатлет Арли Чонтей стартовал на чемпионате Азии в Чинджу (Южная Корея), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Чонтей, выступающий в весовой категории до 55 килограммов, завоевал бронзовую награду. В рывке он показал 117 килограммов, завоевав малое золото в этом упражнении.

В толчке он показал результат 141 килограмм. В сумме казахстанец набрал 258 килограммов, что позволило ему взойти на пьедестал.

Первое и второе места заняли тяжелоатлеты из Вьетнама.

Чонтей является обладателем серебра на чемпионате Азии 2022 года в Манаме (Бахрейн) и победителем континентального первенства 2020 года в Ташкенте (Узбекистан).

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"