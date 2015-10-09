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Тяжелая атлетика
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Казахстанец побил мировой рекорд и завоевал золото ЧМ

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Казахстанец побил мировой рекорд и завоевал золото ЧМ Нуржан Жумабай. ©НОК РК

Казахстанский тяжелоатлет Нуржан Жумабай стал чемпионом мира среди юношей, одержав уверенную победу на мировом первенстве, которое проходит в Кали (Колумбия), передают Vesti.kz.

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Казахстанский тяжелоатлет Нуржан Жумабай стал чемпионом мира среди юношей, одержав уверенную победу на мировом первенстве, которое проходит в Кали (Колумбия), передают Vesti.kz.

Представитель Казахстана выступал в весовой категории до 88 килограммов. По итогам двоеборья Жумабай показал результат 348 килограммов — 155 килограммов в рывке и 193 килограмма в толчке.

При этом казахстанский спортсмен не только завоевал золотую медаль, но и обновил мировой рекорд в толчке, подняв 193 килограмма.

Второе место занял представитель Испании Эрик Гуадамуд, набравший в сумме 344 килограмма (156+188). Бронзовым призером стал мексиканец Хосе Мантилья с результатом 335 килограммов (151+184).

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