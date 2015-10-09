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Тяжелая атлетика
Сегодня 18:35
 

Казахстан повторил рекорд чемпионата Азии и взял три золотые медали

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Казахстан повторил рекорд чемпионата Азии и взял три золотые медали ©ФТА

Казахстан взял три золотые медали на Чемпионате Азии по тяжелой атлетике, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

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Казахстан взял три золотые медали на Чемпионате Азии по тяжелой атлетике, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

15-летняя тяжелоатлетка Ксения Прозорова завоевала 3 золотые медали.

Фото:ФТА

В рывке Ксения подняла штангу 89 килограммов, подтвердив рекорд Азии. Казахстанская тяжелоатлетка сумела обойти соперниц из Китая и Узбекистана.

Фото:ФТА

По итогам двух упражнений Ксения Прозорова стала абсолютной чемпионкой среди девушек.

Отметим, что она является самой юной участницей в весовой категории до 58 килограммов.

После выступления Ксения приступает к подготовке на предстоящие Юношеские Азиатские игры в Бахрейне (город Манама).

Напомним, чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей, юниоров и девушек проходит в Астане с 4 по 10 июля. Соревнования проходят в СК Qazaqstan.

Приходите и поддержите казахстанскую сборную! Вход бесплатный.

Турнир торжественно стартовал в Астане 4 июля. Впервые за десять лет Казахстан принимает турнир такого уровня. Церемония открытия прошла в комплексе Qazaqstan: национальные костюмы, флаги 25 стран, более 300 атлетов, жаркая атмосфера, огненное шоу и гимн Казахстана в исполнении детского хора. Приветствие участникам передали министр спорта, глава Азиатской федерации и Геннадий Головкин, чье появление стало ярким моментом вечера. Сборную Казахстана представляют 36 спортсменов, включая чемпионов мира Прозорову и Ерсеита.

Лига чемпионов 2025/26   •   Армения, Ереван   •   Отборочный раунд 1, мужчины
8 июля 21:00   •   не начат
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(Ереван)
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