Впервые за 10 лет: что известно о крупном турнире по тяжелой атлетике в Казахстане

С 4 по 10 июля в Астане пройдет чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров, передают Vesti.kz. В континентальном турнире, который пройдет на арене легкоатлетического спортивного комплекса Qazaqstan, примут участие свыше 300 молодых спортсменов из 25 стран.
Церемония открытия турнира состоится завтра, 4 июля, в 17:00 по времени Астаны. Соревнования будут транслироваться на YouTube-канале QazSport.
Казахстан на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров
Самую большую команду на турнире выставляет Казахстан - 36 атлетов. В их числе победители последнего юниорского чемпионата мира в Лиме (Перу):
- Ксения Прозорова (до 58 килограммов);
- Бейбарыс Ерсеит (до 65 килограммов).
Как пройдет чемпионат Азии по тяжелой атлетике в Астане
В континентальном турнире примут участие атлеты в возрасте от 17 до 20 лет:
- Спортсмены будут соревноваться в классических дисциплинах тяжелой атлетики - рывке и толчке.
- Победители будут определяться как в отдельных упражнениях, так и по сумме двоеборья.
Впервые за 10 лет: крупный турнир по тяжелой атлетике в Казахстане
"В последний раз Казахстан принимал крупное международное соревнование по тяжелой атлетике в 2014 году, когда в Алматы прошел чемпионат мира.
Приглашаем жителей и гостей столицы поддержать юных чемпионов", - пишет пресс-служба Федерации тяжелой атлетики.
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