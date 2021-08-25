Дисквалифицируют и лишат медали? Олимпийский чемпион из Казахстана сделал заявление по допинговому скандалу

Казахстанский тяжелоатлет Нижат Рахимов обратился к болельщикам перед слушанием дела по поводу подозрения в нарушении антидопинговых правил, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Хочу сообщить вам, что завтра состоится слушание по делу, в котором меня обвиняют в подмене анализов.

С января наша федерация с командой опытных адвокатов помогают мне отстоять свою честь чистого атлета! Мне непросто сейчас об этом писать, но сегодня как никогда мне нужна ваша поддержка!

Каким будет результат слушания - известно лишь Всевышнему! Дисквалифицируют ли меня, лишат ли олимпийской награды - мне неизвестно. Но я хочу сказать одно - я всегда действовал так, как прописано нашими правилами, а как проходили эти тестирования - остается на совести тех, кто их осуществлял и заказывал.

Во время и до Олимпийских игр я сдавал контроль, который не выявил никаких нарушений, и это несправедливо, что по истечении 5 лет ко мне остаются какие-то вопросы.

Тяжелая атлетика - это дело всей моей жизни, дело достаточно сложное, и я ни дня не пожалел о своем выборе.

Я уважаю себя, уважаю этот спорт и всех людей, которые меня окружают столько лет.

Уверен, что вы были со мной не только в момент триумфа, но и поддерживаете меня сейчас, в столь непростой момент. Я должен пройти это испытание, во мне есть силы идти дальше и побеждать за себя, за вас и за Казахстан. Я остаюсь с вами!" - написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, Рахимов подозревается в подмене анализа мочи, сданного для допинг-пробы в 2016 году, когда он выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Если вина будет доказана, ему грозит длительная дисквалификация, вплоть до пожизненной.

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