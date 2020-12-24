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Чемпион мира и лишенный трех медалей ЧМ. Кто уже вряд ли вернется в сборную Казахстана по тяжелой атлетике

Также в списке призерка континентального турнира.

Чемпион мира и лишенный трех медалей ЧМ. Кто уже вряд ли вернется в сборную Казахстана по тяжелой атлетике
Фото: almaty2014iwf.com
Новости спорта Атлетика Тяжелая атлетика
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Vesti.kz завершают серию материалов по обновлению состава сборной Казахстана по тяжелой атлетике. И в заключительном выпуске мы расскажем о тех спортсменах, которые уже вряд ли появятся на помосте в рамках международных турниров.

И к сожалению, многие из этих штангистов лишились возможности проявить себя, отметиться медалью и реанимировать карьеру из-за допинговых скандалов. К слову, есть в списке и такие атлеты, которые дисквалифицированы пожизненно.



Речь о Фаине Сиванбаевой. Причиной такого сурового наказания стало троекратное нарушение одного из антидопинговых правил. Впервые она была отстранена в далеком 2012 году. Срок составил четыре года (до 2016).

Во второй раз запрещенные препараты были найдены в пробе "А", взятой по итогам выступления на чемпионате Азии в Таиланде 7 сентября 2015 года (она стала третьей). Было доказано, что она использовала допинг преднамеренно. 

Еще раз она попалась на Спартакиаде Казахстана-2015. Дисциплинарная комиссия, куда вошли КазНАДЦ, ВАДА и Международная федерация тяжелой атлетики, в виду отсутствия смягчающих обстоятельств, специального использования допинга и наличия рецидивов решили забанить ее спортивную карьеру навсегда. Так что в составе сборной мы ее точно не увидим.



Также за боротом остался и Владимир Седов. Некогда обладатель трех медалей чемпионата мира (в том числе и золотой) отстранен IWF на восемь лет - до июня 2024 года. Решение принято по итогам перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2008 - в 2016 году в тестах казахстанца нашли станазалол.

У него забрали все награды, которые он завоевал в период с 2008 по 2016 год. Спортсмен уже к этому моменту не отличался стабильностью в выступлениях. Так что нет шансов на то, что он вернется в состав.



То же самое касается и чемпиона мира-2014 Жасулана Кыдырбаева. Он дисквалифицирован до конца 2023 года. Попался же Кыдырбаев по итогам чемпионата мира-2015 в Хьюстоне.

Срок отстранения мог быть и короче, однако штангист уже повторно нарушил правила. Впервые отбывал наказание с 2021 по 2014 год после нечестной победы на юниорском чемпионате Азии.

На момент срока завершения действующей дисквалификации Жасулану будет 31 год. Вряд ли он успеет добиться идеальной формы в короткий период. К тому же казахстанец слишком долгое время будет без практики. Поэтому в сборной мы его вряд ли увидим.

Жаль, что подобные явления ощутимо влияют на качество всей сборной Казахстана. Ведь каждый из этих атлетов был способен биться за мировые награды в течение не одного года. 

Теперь же время молодых...

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Фото: pingchannel и almaty2014iwf.com

 

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Метки:
Кыдырбаев Жасулан Седов Владимир Тяжелая атлетика Казахстан Допинг

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