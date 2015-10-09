Разгромом обернулась схватка Казахстана за медаль ЧМ-2025 по борьбе

Казахстанский борец греко-римского стиля Ислам Евлоев уступил в схватке за бронзу на чемпионате мира по видам борьбы в Загребе (Хорватия), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в весовой категории до 87 килораммов был россиянин Милад Алирзаев. Схватка завершилась в пользу россиянина со счетом 5:1.

Таким образом, Евлоев остался без бронзовой медали соревнований. другим обладателем бронзы в этом весе стал Асан Жанышов из Кыргызстана, одолевший венгра Давида Лошонци (4:2).

Напомним, накануне историческое для Казахстана золото выиграл Айдос Султангали (60 кг), победивший в финале Алишера Ганиева из Узбекистана со счетом 9:0.

Казахстан завоевал первое золото чемпионата мира по греко-римской борьбе в XXI веке. До этого чемпионом мира в 1999 году в Афинах становился Мхитар Манукян (до 63 кг).