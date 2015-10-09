Греко-римская борьба
Вчера 19:08
 

Казахстан вырвал победу за медаль чемпионата Азии по борьбе

©НОК РК

Казахстанский борец греко-римского стиля Ибрагим Магомадов пополнил копилку сборной бронзовой наградой чемпионата Азии, проходящего в Бишкеке (Кыргызстан), сообщают Vesti.kz.

В решающей схватке за третье место в категории до 82 килограммов он сошёлся с представителем Китая Лю Жуем.

Первый период остался за соперником (1:0), однако после перерыва казахстанец сумел переломить ход поединка, навязал свою борьбу и вырвал победу со счётом 5:3.

Добавим, что ранее золотую медаль турнира завоевал Алматбек Аманбек, став чемпионом Азии в весе до 72 килограммов.

