Казахстанец эффектно завоевал золото чемпионата Азии по борьбе

Казахстанский борец греко-римского стиля Алматбек Аманбек выиграл золото чемпионата Азии по видам борьбы в Бишкеке (Кыргызстан), сообщают Vesti.kz.

В решающей схватке в весовой категории до 72 килограммов представитель Казахстана сошёлся с иранцем Мохаммадом Джавадом Саадат Резаи.

Поединок завершился досрочной победой казахстанского спортсмена (туше) - 2:1. Примечательно, что по ходу схватки Аманбек уступал со счетом 0:1.

Сегодня, 8 апреля, казахстанские борцы Ибрагим Магомадов (до 82 кг) и Ислам Евлоев (до 97 кг) выйдут на ковёр в поединках за бронзовые награды.

