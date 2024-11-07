Казахский борец возглавил мировой рейтинг после успеха на ЧМ
Казахстанский борец греко-римского стиля Ержет Жарлыкасын занял первую строчку в обновленном мировом рейтинге Объединенного мира борьбы (UWW), передают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Казахстанский борец греко-римского стиля Ержет Жарлыкасын занял первую строчку в обновленном мировом рейтинге Объединенного мира борьбы (UWW), передают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Он поднялся в топ-листе после успешного выступления на чемпионате мира в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания).
На ЧМ борец дошел до финала весовой категории до 63 килограммов, где уступил Нихату Маммадали из Азербайджана.
В активе Ержета 47000 очков. Маммадали (45000) расположился на втором месте рейтинга. Третью позицию удерживает представитель Армении Карен Асланян (31000).
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