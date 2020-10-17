Капитан "Астаны" выпал из топ-10 после "разделки" на "Джиро д'Италия"

На 14-м этапе веломногодневки "Джиро д’Италия"
состоялась индивидуальная гонка с раздельным стартом. Ее победителем стал итальянский велогонщик Филиппо Ганна
из INEOS Grenadiers, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
"Разделку" протяженностью 34,1 километра от Конельяно до Вальдоббьядене Ганна проехал за 42 минуты 40 секунд, вторым пришел его партнер по команде австралиец Роан Деннис
, третьим - американец Брэндон Макналти
из UAE Team Emirates. Датский капитан "Астаны" Якоб Фульсанг
показал только 29-й результат (+3:13).
В генеральной квалификации лидерство осталось за португальцем Жоау Алмейдой
из Deceuninck-Quick Step (54:28:09). Фульсанг потерял две позиции и опустился на 12-ю строчку (+4:08).
Напомним, "Астана" на этой "Джиро" потеряла двух гонщиков. Сначала из-за падения сошел
колумбиец Мигель Анхель Лопес, победитель "королевского этапа" "Тур де Франс-2020", а затем россиянин Александр Власов был вынужден сняться
, так как у него возникли проблемы с желудком. Кроме того, перед стартом итальянского Гранд-тура двух гонщиков в команде пришлось заменить
из-за контакта с зараженным коронавирусом.
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