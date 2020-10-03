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Велокоманда "Астана" Тур де Франс Джиро д’Италия Вуэльта Казахстан (велоспорт)
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Велогонщик "Астаны" упал на первом этапе "Джиро д'Италия-2020" и был госпитализирован

Накануне в составе команды произошли изменения.

Велогонщик "Астаны" упал на первом этапе "Джиро д'Италия-2020" и был госпитализирован
Фото: eurosport.ru©
Новости спорта Велоспорт Джиро д’Италия
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Колумбийский велогонщик "Астаны" Мигель Анхель Лопес упал на первом этапе "Джиро д'Италия-2020", который стартовал сегодня, 3 октября на Сицилии, и был госпитализирован, сообщается на странице казахстанской команды в Twitter.

"Мигель Анхель доставлен в больницу для дальнейшего наблюдения. Мы сообщим вам, как только узнаем больше", - говорится в сообщении. 

Напомним, перед "Джиро" "Астане" пришлось заменить двух гонщиков, которые были в контакте с заразившимся коронавирусом. Всего в команде официально двое заболевших COVID-19 - это казахстанцы Алексей Луценко и Жандос Бижигитов.

 

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Метки:
велоспорт Джиро д`Италия

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