"Астана" изменила состав на "Джиро д'Италия" из-за COVID-19

Велокоманда "Астана"
заменила казахстанских гонщиков Юрия Натарова
и Вадима Пронского
на супермногодневку "Джиро д’Италия"
, сообщается на официальном сайте
клуба.
Отмечается, что оба гонщика находились в близком контакте с товарищем по команде Жандосом Бижигитовым, который сдал положительный тест на COVID-19 и имеет соответствующие симптомы данного вирусного заболевания.
Натарова и Пронского в составе команды на итальянском Гранд-туре заменят Йонас Грегаард Вилсли
и Родриго Контрерас
.
Тест на COVID-19 Алексея Луценко, сданный накануне участия в чемпионате мира на шоссе, также оказался положительным. У чемпиона Казахстана отсутствуют какие-либо характерные симптомы, однако на данный момент Луценко находится на изоляции в ожидании результатов повторного тестирования.
"Очень жаль, что мы были вынуждены заменить Юрия Натарова и Вадима Пронского, потому что они должны были дебютировать на "Джиро д’Италия", но протокол очень строг. Даже если у ребят нет никаких симптомов, они могут распространить вирус среди своих товарищей по команде, так как они были в близком контакте с Жандосом Бижигитовым. Мы надеемся, что Жандос Бижигитов очень скоро поправится, и что другие гонщики сдадут негативные тесты в ближайшее время, чтобы получить возможность принять участие в следующих гонках", - сказал генеральный менеджер команды Александр Винокуров.
Состав "Астаны" на многодневку, которая пройдет с 3 по 25 октября в Италии, с учетом изменений выглядит так: Якоб Фульсанг, Александр Власов, Мигель Анхель Лопес, Йонас Грегаард Вилсли, Мануэле Боаро, Фабио Феллине, Родриго Контрерас и Оскар Родригес.
Спортивные директора в гонке: Александр Шефер, Джузеппе Мартинелли, Бруно Ченьялта.
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