Капитан "Астаны" вернулся в топ-10 на "Джиро д'Италия" после 12 этапа

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Датский капитан "Астаны" Якоб Фульсанг вернулся на десятое место в генеральной классификации"Джиро д'Италия" после 12-го этапа, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Расстояние в 204 километра от Чезенатико до Чезенатико он преодолел, показав 20-й результат. Победителем этапа стал Хонатан Нарваэс из Team INEOS. Его время - 5 часов, 31 минута и 24 секунды. Фульсанг в числе группы гонщиков проиграл ему 8 минут и 25 секунд.
В общем зачете по-прежнему лидирует Жоау Алмейда из Deceuninck-Quick Step. Фульсанг, поднявшийся с 11-го место в десятку, также отстает на две минуты и 20 секунд.
Напомним, "Астана" на этой "Джиро" потеряла двух гонщиков. Сначала из-за падения сошел колумбиец Мигель Анхель Лопес, победитель "королевского этапа" "Тур де Франс-2020", а затем россиянин Александр Власов был вынужден сняться, так как у него возникли проблемы с желудком. Кроме того, перед стартом итальянского Гранд-тура двух гонщиков в команде пришлось заменить из-за контакта с зараженным коронавирусом.
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