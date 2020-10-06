Капитан "Астаны" остался в топ-10 общего зачета после четвертого этапа "Джиро д'Италия"

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Капитан "Астаны" датчанин Якоб Фульсанг сохранил за собой девятое место в генеральной классификации "Джиро д'Италия" после девятого этапа, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Расстояние в 140 километров от Катании до Виллафранка-Тиррены он преодолел за три часа, 22 минуты и 13 секунд. Это время, которые показала группа из 82-х гонщиков. Фульсанг в итоговом протоколе занял 29-е место. Победителем же этапа стал Арно Демар из Groupama - FDJ.
От лидирующего в общем зачете Жоау Алмейды из Deceuninck - Quick Step Фульсанг по-прежнему отстает на минуту и 13 секунд.
Напомним, что "Астана" на этой "Джиро д'Италия" уже потеряла двух гонщиков. Сначала после падения сошел колумбиец Мигель Анхель Лопес, победитель "королевского этапа" на "Тур де Франс-2020", а затем россиянин Александр Власов был вынужден сняться из-за проблем с желудком. Кроме того, перед самым стартом супермногодневки двух гонщиков в команде пришлось заменить из-за контакта с зараженным коронавирусом.
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