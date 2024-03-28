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Новости спорта Футбол Германия
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В "Баварии" сделали заявление о назначении Хаби Алонсо

В "Баварии" сделали заявление о назначении Хаби Алонсо
©ФК "Байер"

Почетный президент "Баварии" Ули Хенесс высказался о возможном назначении наставника леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо на пост главного тренера мюнхенского клуба, передают Vesti.kz.

"Посмотрим, сможем ли мы сделать это в этом году, это будет очень сложно, если не сказать невозможно. Я, конечно, могу представить, что он останется в "Байере". Насколько я его знаю, он будет склоняться к том, чтобы остаться, потому что он не хотел бы бросать эту работу сейчас. Он сейчас работает в клубе, который близок к тому, чтобы стать чемпионом Германии. Ему есть за что поблагодарить этот клуб, и клубу тоже [есть за что поблагодарить его].

Если бы он провел еще два или три успешных года, наверное, было бы легче его оттуда вытащить. Мы бы хотели его подписать. Но если это не получится, то задача руководства клуба будет в том, чтобы искать и находить альтернативы", – сказал функционер в интервью Das Erste.

"Баварию" в данный момент возглавляет Томас Тухель, который покинет клуб по завершении сезона-2023/24. Мюнхенцы с 60 очками занимают второе место в Бундеслиге.

Алонсо возглавил "Байер" в 2022 году. После 26 туров чемпионата Германии нынешнего сезона леверкузенский клуб возглавляет турнирную таблицу, набрав 70 очков.

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Метки:
Бавария Бундеслига Футбол Байер

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