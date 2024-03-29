"Ливерпуль" принял решение по топовому тренеру

"Ливерпуль" отказался от борьбы за испанского специалиста Хаби Алонсо, сообщают Vesti.kz.

По данным The Times, 42-летний Алонсо намерен продолжить работу "Байере" на протяжении еще одного сезона. С учетом этого "Ливерпуль" обратился на альтернативных кандидатов, в числе которых значатся главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим и Роберто Де Дзерби из "Брайтона".

Напомним, в январе главный тренер "красных" Юрген Клопп заявил об уходе из команды по окончании сезона. Немецкий специалист тренирует "Ливерпуль" с 2015 года.

Сейчас "Ливерпуль" идет на втором месте в таблице АПЛ. Клуб набрал 64 балла и уступает лондонскому "Арсеналу" по дополнительным показателям.