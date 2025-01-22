Тренерская отставка состоялась после матча в Лиге чемпионов

Нури Шахин больше не занимает пост главного тренера дортмундской "Боруссии". Руководство клуба объявило об отставке 36-летнего турецкого специалиста сразу после поражения от "Болоньи" (1:2) в матче седьмого тура Лиги чемпионов. Эта неудача стала для "шмелей" четвертой подряд, чего не случалось с 2000 года, передают Vesti.kz.

Шахин возглавил "Боруссию" летом 2024 года, но его работа оказалась неудачной: после 18 туров Бундеслиги дортмундский клуб занимает лишь десятое место, имея в активе всего 25 очков.

Команда одержала всего одну победу в последних девяти матчах, что привело к серьезному кризису.

Borussia Dortmund und Nuri Sahin gehen ab sofort getrennte Wege



Der BVB hat seinen Cheftrainer nach der enttäuschenden 1:2-Niederlage in der UEFA Champions League am Dienstagabend beim FC Bologna freigestellt.



Alle Infos:

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На место Шахина уже появились претенденты: среди них выделяются два имени - бывший тренер "Манчестер Юнайтед"и наставник "Штутгарта"

Хенес считается одним из главных кандидатов, и немецкий гранд может активировать опцию выкупа его контракта за 7-8 миллионов евро.

Интерес к Хенесу проявляют не только в "Боруссии", но и в "Лейпциге" и "Байере". В Леверкузене рассматривают его как возможного преемника Хаби Алонсо, если испанец решит перейти в "Реал".

В то же время Эрик тен Хаг поддерживает близкие отношения с Маттиасом Заммером, который является советником дортмундского клуба.

Эксперты считают, что именно эти связи могут сыграть ключевую роль в назначении нидерландского специалиста на пост главного тренера "Боруссии".

Имя нового наставника "шмелей" станет известно в ближайшие месяцы. Пока же перед клубом стоит задача восстановить авторитет и улучшить результаты, чтобы выйти из затянувшегося кризиса.

Напомним, что матчи седьмого тура Лиги чемпионов уже завершились, а их итоги можно узнать