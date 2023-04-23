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Слишком много всего произошло в команде - Тухель о неожиданном поражении "Баварии" в Бундеслиге

Слишком много всего произошло в команде - Тухель о неожиданном поражении "Баварии" в Бундеслиге
©twitter.com/iMiaSanMia

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал неожиданное поражение своей команды от "Майнца" в рамках 29-го тура чемпионата Германии по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Майнце и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

"Совершенно бессмысленное поражение. Мы не были достаточно сосредоточенными. Я не чувствовал в нас энергии, чтобы дать отпор, когда "Майнц" давил. Не знаю почему. Сейчас нам действительно тяжело. Слишком много всего произошло в команде.

Мы потеряли слишком много очков во второй половине сезона. Мы не в состоянии играть все 90 минут. Мы будем интенсивно работать в ближайшие дни, независимо от ситуации в таблице. Я определенно несу ответственность", - приводит его слова Bayern & Germany.

Отметим, что "Бавария" идет на втором месте в таблице Бундеслиги, набрав 59 очков после 29 туров и пропустив вперед дортмундскую "Боруссию" (60). "Майнц" (45) располагается на шестой строчке.

Ранее команда Тухеля вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив по сумме двух матчей "Манчестер Сити".

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Метки:
Бавария Бундеслига

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