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"Бавария" провалилась в матче Бундеслиги после вылета из Лиги чемпионов

"Бавария" провалилась в матче Бундеслиги после вылета из Лиги чемпионов
©twitter.com/FCBayern

Мюнхенская "Бавария" уступила "Майнцу" в матче 29-го тура чемпионата Германии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Майнце завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Мюнхенцы на 29-й минуте усилиями Садио Мане открыли счет. Но во втором тайме "Майнц" перевернул ход матча и забил трижды. Отличились Людовик Ажорк (65-я минута), Леандро Баррейро (73-я) и Аарон Кариколь (79-я).

Несмотря на поражение, "Бавария", набрав 59 очков, возглавляет таблицу чемпионата Германии. "Майнц" набрал 45 баллов и идет на шестой строчке.

Отметим, что на этой неделе мюнхенский клуб вылетел из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей "Манчестер Сити".

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Метки:
Лига чемпионов Бундеслига Бавария

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