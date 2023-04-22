"Бавария" провалилась в матче Бундеслиги после вылета из Лиги чемпионов

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Мюнхенская "Бавария" уступила "Майнцу" в матче 29-го тура чемпионата Германии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Майнце завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Мюнхенцы на 29-й минуте усилиями Садио Мане открыли счет. Но во втором тайме "Майнц" перевернул ход матча и забил трижды. Отличились Людовик Ажорк (65-я минута), Леандро Баррейро (73-я) и Аарон Кариколь (79-я).
Несмотря на поражение, "Бавария", набрав 59 очков, возглавляет таблицу чемпионата Германии. "Майнц" набрал 45 баллов и идет на шестой строчке.
Отметим, что на этой неделе мюнхенский клуб вылетел из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей "Манчестер Сити".
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