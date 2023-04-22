Войти через социальную сеть Войти через социальную сеть

Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа

Место

Реклама Новости спорта Футбол Германия Сегодня 21:58 Комментарии "Бавария" провалилась в матче Бундеслиги после вылета из Лиги чемпионов ©twitter.com/FCBayern Мюнхенская "Бавария" уступила "Майнцу" в матче 29-го тура чемпионата Германии, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча в Майнце завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Мюнхенцы на 29-й минуте усилиями Садио Мане открыли счет. Но во втором тайме "Майнц" перевернул ход матча и забил трижды. Отличились Людовик Ажорк (65-я минута), Леандро Баррейро (73-я) и Аарон Кариколь (79-я). Несмотря на поражение, "Бавария", набрав 59 очков, возглавляет таблицу чемпионата Германии. "Майнц" набрал 45 баллов и идет на шестой строчке. Отметим, что на этой неделе мюнхенский клуб вылетел из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей "Манчестер Сити". Поделиться в соц. сетях:













Реклама Загрузка матч-центра... Статистика Футбол Футбол

Хоккей

Футзал

Волейбол

Баскетбол

Теннис

Бенди

Водное поло

Хоккей на траве Реклама Новости Реклама