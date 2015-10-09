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Германия
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Сборная Германии осталась без главного тренера после ЧМ-2026

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Сборная Германии осталась без главного тренера после ЧМ-2026 ©Depositphotos/DURAOFOTO

Юлиан Нагельсманн покидает пост главного тренера сборной Германии после неудачного выступления команды на ЧМ-2026, передают Vesti.kz

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Юлиан Нагельсманн покидает пост главного тренера сборной Германии после неудачного выступления команды на ЧМ-2026, передают Vesti.kz

Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, решение о прекращении сотрудничества уже принято, и 38-летний специалист больше не возглавляет немецкую национальную команду.

Как отмечает источник, в штаб-квартире Немецкого футбольного союза во Франкфурте состоялась встреча руководства федерации с Нагельсманном. Именно на ней тренеру предложили завершить работу со сборной после провального выступления на мировом первенстве.

Ранее BILD сообщали, что в случае досрочного расторжения контракта специалист может получить компенсацию в размере около семи миллионов евро.

Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата Европы-2024, а затем отправилась на чемпионат мира-2026, где неожиданно завершила борьбу уже на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю в серии пенальти.

Главным претендентом на освободившуюся должность считается Юрген Клопп. По информации Фабрицио Романо, бывший наставник "Ливерпуля" открыт к переговорам и готов рассмотреть возможность возглавить сборную Германии.

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