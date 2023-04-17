Садио Мане хочет вернуться в "Ливерпуль" после драки с одноклубником

Форвард "Баварии" Садио Мане хочет этим летом вернуться в "Ливерпуль", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Football Insider.

Но "Ливерпуль" не планирует его снова подписывать, учитывая возраст игрока (31 год) и другие планы по составу. Летом команда Юргена Клоппа собирается провести масштабную перестройку состава, в котором он не видит Мане.

Кроме того, на позиции Мане уже выступают Луис Диас, Дарвин Нуньес и Коди Гакпо.

Садио выступал за "Ливерпуль" в период 2016-2022 годов, после чего перешел в мюнхенский клуб. Сумма сделки составила 32 миллиона евро.

Напомним, Мане ударил по лицу Лероя Сане после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (0:3). Конфликт произошел в раздевалке. Сенегалец за этот инцидент был оштрафован.

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