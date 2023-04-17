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Новости спорта Футбол Германия
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Садио Мане хочет вернуться в "Ливерпуль" после драки с одноклубником

Садио Мане хочет вернуться в "Ливерпуль" после драки с одноклубником
©instagram.com/sadiomaneofficiel

Форвард "Баварии" Садио Мане хочет этим летом вернуться в "Ливерпуль", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Football Insider.

Но "Ливерпуль" не планирует его снова подписывать, учитывая возраст игрока (31 год) и другие планы по составу. Летом команда Юргена Клоппа собирается провести масштабную перестройку состава, в котором он не видит Мане.

Кроме того, на позиции Мане уже выступают Луис Диас, Дарвин Нуньес и Коди Гакпо.

Садио выступал за "Ливерпуль" в период 2016-2022 годов, после чего перешел в мюнхенский клуб. Сумма сделки составила 32 миллиона евро.

Напомним, Мане ударил по лицу Лероя Сане после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (0:3). Конфликт произошел в раздевалке. Сенегалец за этот инцидент был оштрафован.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 23 5 3 74-31 74
2 Манчестер Сити 30 22 4 4 78-28 70
3 Манчестер Юнайтед 30 18 5 7 46-37 59
4 Ньюкасл Юнайтед 30 15 11 4 48-24 56
5 Тоттенхэм Хотспур 31 16 5 10 57-45 53
6 Астон Вилла 31 15 5 11 44-40 50
7 Брайтон энд Хов Альбион 29 14 7 8 54-37 49
8 Ливерпуль 29 12 8 9 50-35 44
9 Брентфорд 31 10 13 8 47-42 43
10 Фулхэм 30 12 6 12 42-41 42
11 Челси 31 10 9 12 30-33 39
12 Кристал Пэлас 31 9 9 13 31-40 36
13 Вулверхэмптон Уондерерс 31 9 7 15 26-42 34
14 Борнмут 31 9 6 16 31-59 33
15 Вест Хэм Юнайтед 30 8 7 15 29-41 31
16 Лидс Юнайтед 30 7 8 15 39-54 29
17 Эвертон 31 6 9 16 24-46 27
18 Ноттингем Форест 31 6 9 16 24-56 27
19 Лестер Сити 31 7 4 20 41-55 25
20 Саутгемптон 31 6 5 20 24-53 23

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Метки:
Ливерпуль Бавария АПЛ Бундеслига

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