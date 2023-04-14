"Бавария" определилась с наказанием Мане после конфликта с одноклубником

Форвард "Баварии" Садио Мане будет оштрафован на 500 тысяч евро за то, что ударил одноклубника Лероя Сане, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Goal.

Отмечается, что это решение исходит от клуба.

Мане напал на Сане и разбил ему губу после первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (0:3). В результате этого инцидента Мане отстранили от игры чемпионата Германии против "Хоффенхайма".

Ранее стали известны некоторые подробности скандала: Сане назвал сенегальца "черным дер*мом". Позднее он извинился за свои слова.

Ответный матч 1/4 финала ЛЧ "Манчестер Сити" - "Бавария" состоится 19 апреля в Германии. Победитель противостояния в полуфинале встретится с сильнейшим другой четвертьфинальной пары "Реал" - "Челси".

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