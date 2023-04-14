Появились подробности скандала в "Баварии" после разгрома от "Сити"

Были раскрыты подробности конфликта между нападающим "Баварии" Садио Мане и его одноклубником Лероем Сане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщил журналист Папа Махмуд Гуйе в своем Twitter, Сане произнес ругательное выражение в адрес сенегальского футболиста, назвав его "черным дерьмом". Впоследствии немецкий футболист извинился за свои слова после инцидента.

Ранее сообщалось, что Мане напал на Сане после первого четвертьфинального матча с "Манчестер Сити" (0:3). В результате этого инцидента Мане был дисквалифицирован на матч чемпионата Германии против "Хоффенхайма". Кроме того, футболист будет оштрафован.

Садио Мане перешел в "Баварию" в 2022 году и имеет контракт с клубом до 2025 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

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