"Реал" и "Барселона" включились в гонку за 17-летнего таланта из Бундеслиги

Полузащитник мёнхенгладбахской "Боруссии" Ваэль Мохиа оказался в сфере интересов нескольких европейских грандов, включая мадридский "Реал" и каталонскую "Барселону", передают Vesti.kz.

За Мохиа следят ведущие клубы Европы

По информации инсайдера Экрема Конура, в борьбу за 17-летнего немецкого таланта также могут включиться "Милан", "Ливерпуль", "Бавария", дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг".

Несмотря на повышенный интерес к футболисту, официальных предложений по его трансферу пока не поступало. Переговоры между потенциальными покупателями и представителями игрока также не начались.

Сколько стоит Мохиа

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 17 миллионов евро. Действующий контракт Мохиа с гладбахской "Боруссией" рассчитан до конца июня 2028 года.

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