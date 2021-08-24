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Получает больше времени и забивает клубу Бундеслиги. Как Мамба после ухода из "Кайрата" освоился в Германии

Получает больше времени и забивает клубу Бундеслиги. Как Мамба после ухода из "Кайрата" освоился в Германии
©ФК "Ганза"
Новости спорта Футбол Германия

Немецкий полузащитник "Кайрата" Штрели Мамба, находящийся в аренде в "Ганзе", сыграл в Кубке Германии и во второй Бундеслиге. Корреспондент Vesti.kz сравнивает его показатели в Казахстане и на родине.

Подписание Мамбы в начале года представлялось едва ли не главным трансферным событием в "Кайрате". Впрочем, немцу с конголезскими корнями к настоящему моменту не суждено было стать лидером алматинцев и усилить их игру. На счету Мамбы 13 матчей в КПЛ и Суперкубке Казахстана, два гола и один ассист. К слову, он не провел ни одного полного поединка в составе чемпиона Казахстана.

Уход немецкого вингера в аренду в "Ганзу" оказался шагом логичным. Команде нужно было освобождать место легионера, а самому Мамбе требовалась перезагрузка, поскольку в "Кайрате" он совсем выглядел блекло, и это не то, чего ждали от игрока, имеющего опыт выступлений в Бундеслиге.

В клубе из Ростока Мамба заметно прибавил в игре - два хет-трика в товарищеских матчах красноречиво подтверждают это. Еще два гола в контрольной игре с четвертой командой Бундеслиги "Вольфсбургом", в которой "Ганза" победила со счетом 3:0, озадачивают на предмет того, что в "Кайрате" и близко нельзя было помыслить о подобной результативности и уверенности немца.

Очевидно, что причина провала Мамбы в алматинском клубе кроется в психологии и ментальности. Вероятно, у легионера возникли проблемы с адаптацией в новом клубе. Переезд в другую страну, незнакомый чемпионат, тренер, пусть и с немецкой философией, но работающий в иных реалиях, все это сыграло свою роль. Мамба выпал на полгода и теперь получил шанс заново проявить себя.

В "Ганзе" принадлежащий "Кайрату" игрок принял участие в нескольких официальных матчах. Мамба сыграл в первом круге Кубка Германии с "Хайдехаймом". Ростокцы выиграли эту встречу в дополнительное время со счетом 3:2. Во второй Бундеслиге на его счету четыре встречи и один забитый гол. В последнем туре Мамба забил в ворота дрезденского "Динамо" (1:3). Складывается впечатление, что в "Ганзе", в отличие от "Кайрата", ему доверяют больше. Во всех матчах он выходил в стартовом составе. В трех из них немец был заменен, а один сыграл целиком.

В целом до конца сезона у немца полно времени, чтобы получать игровую практику и держать форму на необходимом уровне. Возможно, подобный шанс ему будет предоставлен и в "Кайрате".

Любопытно, что 21 ноября Мамба может встретиться со своим бывшим тренером Алексеем Шпилевским, который тренировал его в "Кайрате". В этот день "Ганза" примет "Эрцгебирге Ауе", который возглавляет белорус.

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Напомним, Мамба арендован "Ганзой" сроком на один год. Немецкий клуб имеет право выкупить игрока, стоимость которого, по данным Transfermarkt, составляет 800 тысяч евро. С "Кайратом" его контракт рассчитан на два года.

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Метки:
Германия Мамба Штрели Кайрат ФК Шпилевский Алексей КПЛ-2021

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