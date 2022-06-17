Лидер "Кайрата" поделился причинами выбора нового клуба

Лидер "Кайрата" Яцек Гуральски прокомментировал переход в футбольный клуб "Бохум", передает корреспондент Vesti.kz.

29-летний польский полузащитник признался, что его убедили разговоры с руководством нового клуба.

"Я очень рад, что переход удался. Обсуждения с ответственными лицами были очень хорошими и быстро убедили меня сделать этот шаг!" - рассказал Гуральски.

Ранее были раскрыты подробности контракта легионера с "Бохумом", а "Кайрат" не только подписал новых игроков, но и объявил тренерский штаб.

Новый клуб лидера "Кайрата" раскрыл подробности контракта

🗣️💬 Jacek #Goralski: "Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel zum VfL geklappt hat. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut und haben mich schnell davon überzeugt, diesen Schritt zu gehen!"#Goralski2024 #meinVfL pic.twitter.com/WPWJ8nTQXy — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) June 17, 2022

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