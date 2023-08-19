Кейн поучаствовал в разгромной победе "Баварии" в первом туре Бундеслиги

Мюнхенская "Бавария" уверенно стартовала в новом розыгрыше немецкой Бундеслиги. Матч первого тура она провела в Бремене против местного "Вердера", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра, прошедшая на стадионе "Везерштадион", завершилась убедительной победой подопечных Томаса Тухеля - 4:0. Уже на четвертой минуте счет открыл Лерой Сане, отличившийся с передачи звездного новичка мюнхенцев Харри Кейна. На 74-й минуте уже сам Кейн забил первый гол в Бундеслиге. Еще два мяча были оформлены на 90-й и 94-й минутах - свои фамилии на табло засветили все тот же Сане и вышедший на замену Матис Тель.

Благодаря этой победе "Бавария" набрала стартовые три очка в новой кампании 2023/24. Отметим, что этот матч открывал сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии. Оставшиеся игры первого тура состоятся уже в субботу и воскресенье (19-20 августа).

Напомним, что на прошлой неделе "Бавария" неожиданно оступилась в Суперкубке Германии, проиграв "РБ Лейпциг" со счетом 0:3.

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