Нападающий мюнхенской "Бавария" Харри Кейн обратился к болельщикам после перенесённой операции на левом голеностопе, сообщают Vesti.kz.

33-летний футболист получил разрыв связки синдесмоза левого голеностопного сустава в матче десятого тура Бундеслиги против "Кёльна" (1:1), который состоялся 20 ноября.

Кейн признался, что расстроен из-за повреждения, однако намерен использовать вынужденную паузу для восстановления и подготовки к решающему отрезку сезона.

"Взлёты и падения жизни! Очевидно, очень разочарован этой травмой, но, как всегда, это возможность проявить стойкость и прогрессировать, входя в 2027 год. Я вернусь свежим и готовым к решающей части сезона! "Трудные времена не остаются навечно - стойкие люди остаются", - так сказал мне мой друг Юлиан Эделман! Спасибо за все сообщения! Всё хорошо!" - написал Кейн.

The highs and lows of life! Obviously very disappointed to get this injury but as always it’s an opportunity to show resilience and improvement going into 2027. I’ll be back fresh and ready to go for the business end of the season! “Tough times don’t last, tough people do” - my guy @Edelman11 told me this one! Thank you for all the messages! Alles gut! ❤️💪 — Harry Kane (@HKane) November 21, 2026

Кейн, являющийся обладателем "Золотого мяча" покинул в этом матче на 20-й минуте.

В текущем сезоне Бундеслиги англичанин провёл десять матчей, в которых забил четыре гола и сделал семь ассистов. Всего на его счёту в сезоне-2026/27 16 матчей, десять голов и десять результативных передач.

Следующий матч "Бавария" проведёт в среду, 25 ноября, на выезде против французского "Лилля" в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

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